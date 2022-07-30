США обіцяють оголосити про черговий пакет допомоги Україні "дуже скоро"

Новий пакет військової допомоги Україні анонсував у п'ятницю координатор ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє “Європейська правда” .

Кірбі зазначив, що новий пакет буде оголошено "дуже скоро", але відмовився уточнювати, що увійде до його складу.

"Можете очікувати побачити ті ж речі, що й у військовій допомозі, яку ви вже бачили", - уточнив Кірбі на закритому брифінгу, що відбувся у п'ятницю.

Сполучені Штати з партнерами та союзниками загалом зобов'язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. 12 з них уже воюють проти російських загарбників.