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2022-07-30
США обіцяють оголосити про черговий пакет допомоги Україні "дуже скоро"
Конгрес США у принципі готовий потримати передачу Україні далекобійних ракет для HIMARS, інформує
Новий пакет військової допомоги Україні анонсував у п'ятницю координатор ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі,
Кірбі зазначив, що новий пакет буде оголошено "дуже скоро", але відмовився уточнювати, що увійде до його складу.
"Можете очікувати побачити ті ж речі, що й у військовій допомозі, яку ви вже бачили", - уточнив Кірбі на закритому брифінгу, що відбувся у п'ятницю.
Сполучені Штати з партнерами та союзниками загалом зобов'язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. 12 з них уже воюють проти російських загарбників.
Юлія Мельничук, ZN.ua