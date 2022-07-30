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2022-07-30
Туреччина відповіла Росії на пропозицію співпраці у виробництві безпілотників
Агресор зацікавлений в оновленні свого повітряного флоту за рахунок сучасних дронів, інформує
© Генеральний штаб ЗСУ
Туреччина не веде переговорів з Росією щодо співробітництва у виробницті безпілотників, повідомив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.
Таку ж думку в інтерв’ю
«Я не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що ввійшло в наш порядок денний і почало працювати. Процес формується в рамках політики Турецької Республіки. Ми працюємо над технічною стороною питання», - зазначив Демір.
Ольга Чекіс, ZN.ua