Туреччина відповіла Росії на пропозицію співпраці у виробництві безпілотників

Туреччина не веде переговорів з Росією щодо співробітництва у виробницті безпілотників, повідомив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

Таку ж думку в інтерв’ю Hurriyet висловив голова оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір.

«Я не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що ввійшло в наш порядок денний і почало працювати. Процес формується в рамках політики Турецької Республіки. Ми працюємо над технічною стороною питання», - зазначив Демір.