Червоний Хрест надіслав запит на доступ до колонії в Оленівці, де загинули українські бійці

Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста подали запит щодо надання доступу до колонії в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де внаслідок вибухів загинули полонені захисники України. Про це повідомив фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко в коментарі "Суспільному" .

"Ми, звичайно, знаємо про цю ситуацію і попросили якомога швидше доступ до цього місця для того, щоб переконатися та побачити на власні очі, що відбулося і чи хтось з тих людей, що там перебувають, потребує нашої допомоги", – сказав він.

Однак, за словами Власенка, якщо представникам Червоного Хреста вдасться потрапити в колонію, то організація не буде надавати жодної інформації про це до їхнього повернення звідти. Він зазначив, що це звичайна практика, пов’язана з безпекою людей.

Крім цього, спеціаліст зі зв’язків з громадськістю розповів, що протягом 30-31 липня в Женеві буде працювати гаряча лінія центрального агентства Червоного Хреста. Туди зможуть звернутися родичі українських військовополонених, щоб дізнатися про долю конкретних людей за умови наявності даних про них.

"Якщо вони повідомляють ім’я та прізвище цієї людини і у нас буде інформація про цю людину, то ми спробуємо їм про це сказати. На жаль, тільки родичам ми можемо це повідомити", – пояснив Власенко.