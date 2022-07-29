Росіяни цього не врахували: місцеві здали, хто та як розстріляв колонію з українськими полоненими

Росіяни цього не врахували: місцеві здали, хто та як розстріляв колонію з українськими полоненими

"По суті, ми маємо справу з черговою Катинню - масовим вбивством військовополонених".

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи масове вбивство українських військовополонених у Оленівці Донецької області.

«Сьогодні кожен світовий лідер має зрозуміти, що весь світ має справу з тварюкою, яка свідомо та системно підриває самі основи цивілізації – як такої», – наголосив Арестович.

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Також представник ОП висловив упевненість у тому, що цей злочин проти людяності додасть рішучості керівництву США визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. У свою чергу, міжнародне правосуддя сфокісується на тому, щоб наздогнати винних.

Також Арестович розповів про те, чого не врахували російські військові, спопеливши барак з українськими військовополоненими та звинувативши у цьому ЗСУ.

«Місцеві в Оленівці відзначили роботу «Градів» по ??колонії з російського боку. Кремлівські опудала вирішили записати собі на рахунок ще один військовий злочин… До**йоби не врахували, що є свідчення місцевих і є засоби об\'єктивного контролю, які точно дозволяють встановити звідки і як вівся вогонь», - сказав Арестович.

Радник глави ОП також пояснив, яких цілей хотіли досягти окупанти:

- приховати докази тортур і вбивств у колонії,

- Направити гнів родичів і співчуваючих «Азову» проти влади України («сволочі, витягніть наших хлопців! Їх там вбивають!»),

- фізично знищити частину полонених,

- дискредитувати всю Україну як суспільство, яке розстрілює своїх же полонених,

- дискредитувати Хімарси та в ідеалі (для них) - вимагати поставити їх під контроль (під час або в процесі розслідування),

- відволікти від відео з відрізанням геніталій нашому полоненому з боку російських військових, яке почало широко поширюватися»

 


Катерина Петренко, politeka.net





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