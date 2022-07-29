Ми готові до експорту українського зерна — Зеленський

Президент відвідав один із портів, звідки відправлятимуть українське збіжжя, інформує ZN.ua.

Ми готові до експорту українського зерна — Зеленський
© Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України до відправки зерна. Про це він сказав після відвідин одного із чорноморських портів України.

«Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування», - написав він.

Президент зазначив, що для України важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки.

«Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити», - додав він.


Ірина Знась, ZN.ua





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