Newsweek: Генерал США пояснив, чому армія Росії «приречена» на поразку в Україні
За словами американського військового, Москва сама прирікає свою армію на провал, поспіхом відправляючи на фронт аби кого, інформує
Росія сама «прирікає на поразку свою армію», намагаючись швидко поповнити виснажені війною з Україною війська, які зазнали великих втрат.
В цьому впевнений колишній командувач американських військ в Європі, генерал Армії США у відставці Марк Гертлінг.
Генерал Гертлінг, який також командував Сьомою армією США, зауважив, що зусилля Москви, націлені швидко компенсувати втрати, погано позначаться на успіхах російської армії в майбутньому.
«Як всі знають, якщо реконструкція/регенерація підрозділів, які зазнали великих втрат, відбувається поспіхом або неправильно, це експоненціально шкодить моральному духу і бойовим можливостям. Це набагато більше, ніж нефункціональна логістика, прирікає армію на провал», - пояснив Гертлінг, додавши, що з логістикою у Росії теж серйозні проблеми.