Newsweek: Генерал США пояснив, чому армія Росії «приречена» на поразку в Україні

За словами американського військового, Москва сама прирікає свою армію на провал, поспіхом відправляючи на фронт аби кого, інформує ZN.ua.

Newsweek: Генерал США пояснив, чому армія Росії «приречена» на поразку в Україні
© Getty Images

Росія сама «прирікає на поразку свою армію», намагаючись швидко поповнити виснажені війною з Україною війська, які зазнали великих втрат.

В цьому впевнений колишній командувач американських військ в Європі, генерал Армії США у відставці Марк Гертлінг. Newsweek нагадує, що за п’ять місяців війни Росія втратила десятки тисяч солдатів вбитими і пораненими. Член Палати представників Елісса Слоткін, яка також входить до Комітету нижньої палати Конгресу з питань Збройних сил, сказала CNN, що понад 75 тисяч російських військових були поранені або загинули на війні проти України. Прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков відкинув це твердження, назвавши його «фейком».

Генерал Гертлінг, який також командував Сьомою армією США, зауважив, що зусилля Москви, націлені швидко компенсувати втрати, погано позначаться на успіхах російської армії в майбутньому.

«Як всі знають, якщо реконструкція/регенерація підрозділів, які зазнали великих втрат, відбувається поспіхом або неправильно, це експоненціально шкодить моральному духу і бойовим можливостям. Це набагато більше, ніж нефункціональна логістика, прирікає армію на провал», - пояснив Гертлінг, додавши, що з логістикою у Росії теж серйозні проблеми.


Лесь Димань, ZN.ua





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