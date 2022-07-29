Newsweek: Генерал США пояснив, чому армія Росії «приречена» на поразку в Україні

Росія сама «прирікає на поразку свою армію», намагаючись швидко поповнити виснажені війною з Україною війська, які зазнали великих втрат.

В цьому впевнений колишній командувач американських військ в Європі, генерал Армії США у відставці Марк Гертлінг. Newsweek нагадує, що за п’ять місяців війни Росія втратила десятки тисяч солдатів вбитими і пораненими. Член Палати представників Елісса Слоткін, яка також входить до Комітету нижньої палати Конгресу з питань Збройних сил, сказала CNN, що понад 75 тисяч російських військових були поранені або загинули на війні проти України. Прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков відкинув це твердження, назвавши його «фейком».

Генерал Гертлінг, який також командував Сьомою армією США , зауважив, що зусилля Москви, націлені швидко компенсувати втрати, погано позначаться на успіхах російської армії в майбутньому.

«Як всі знають, якщо реконструкція/регенерація підрозділів, які зазнали великих втрат, відбувається поспіхом або неправильно, це експоненціально шкодить моральному духу і бойовим можливостям. Це набагато більше, ніж нефункціональна логістика, прирікає армію на провал», - пояснив Гертлінг, додавши, що з логістикою у Росії теж серйозні проблеми.