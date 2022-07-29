Російських ідеологів «денацифікації» Гаспаряна та Сергійцева оголосили в міжнародний розшук

Двох російських пропагандистів — ідеолога «денацифікації» та російського політтехнолога, які публічно закликали до геноциду українського народу та збройного нападу на Україні, Армена Гаспаряна та Тимофія Сєргєйцева оголосили в міжнародний розшук за ініціативи Служби безпеки України.

Автор книги «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков» Армен Гаспарян у своєму «творі» закликав керівництво Росії до військового нападу на Україну, і поширив термін «денацифікація».

Політтехнолог Тимофій Сєргєйцев просував ідеї про неповноцінність і другосортність української нації, а також про необхідність її знищення.

«Вони підозрюються у вчинені злочинів, передбачених трьома статтями ККУ. Обвинувальні акти скеровано до суду. Їх оголошено у міжнародний розшук, тож тепер вони стали нев’їздними у цивілізовані країни світу», - зазначили в СБУ .

Російських пропагандистів обвинувачують за статтями: