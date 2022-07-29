Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка

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Верховна Рада розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

Так, згідно з новим рішенням нірдепів, призову, зокрема, не підлягають військовозобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії росії у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

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Нагадаємо, загальна мобілізація відбувається у чотири етапи, які впроваджуються відповідно до потреб та можливостей під час активних бойових дій.

Так, перша черга оперативного резерву — колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації (йдеться саме про ветеранів бойових дій з 2014 року)

Друга черга оперативного резерву — це військовослужбовці, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

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Третій етап – це мобілізаційний резерв — військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних хвиль.

У четверту хвилю мобілізації до військоматів призовуть решту громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексійй Резніков запевнив, що зараз, коли вручається повістка, йдеться не про мобілізацію.

«А про те, що деякі люди переїхали та не стали на облік. Тому вручення повісток для чоловіків призовного віку означає, що вони мають прийти до місцевого центру комплектації, показати документ та звіритися на обліку або в резерві. Ті вручення, це насамперед наведення порядку», - зауважив Резніков.

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За його словами, мобілізують лише за певними спеціальностями.

Також міністр зауважив, що проблем з мобілізацією в Україні немає, а в армії зараз заповнені всі необхідні позиції.


Катерина Петренко, politeka.net





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