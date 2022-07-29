Американські М270 MLRS показали в бою

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував відео роботи американських РСЗВ М270 MLRS з фронту.

«Збройні сили вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку і допомогу», - прокоментував Залужний відео у Facebook.

На відеоролику показано підготовку до використання системи та зафіксовано кадри пуску ракет, які летять за складною траєкторією.

Реактивні системи залпового вогню М270 MLRS схожі на далекобійні системи HIMARS. Водночас М270 відрізняється від HIMARS тим, що має відразу два пакети по вісім ракет, а також гусеничною базою замість колісної.