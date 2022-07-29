Кулеба пояснив, чому зараз не час погоджуватися на невигідні пропозиції припинення вогню чи мирних угод із РФ

РФ вдає готовність до припинення вогню, її пріоритетом досі залишається війна проти України та намагання розколоти Захід. Про це написав глава МЗС України Дмитро Кулеба у статті для The New York Times.

«Нікому не варто обманюватися. Що б там не заявляли російські чиновники, пріоритетом Росії залишається війна. Вона і надалі прагне зруйнувати Україну та розколоти Захід. Вигляд Одеси, по якій за лічені години після підписання угоди про розблокування експорту зерна з південних портів України вдарили російські ракети, має розвіяти будь-яку наївність, якщо вона в когось ще залишилася», - заявив Кулеба.

Міністр додав, що для президента РФ Владіміра Путіна припинення вогню зараз лише дозволить його виснаженій армії взяти перерву, щоб згодом продовжити агресію.

«Правда в тому, що Путін не зупиниться, поки не буде зупинений. Тому заклики до припинення вогню, які лунають в Європі та Америці, абсолютно недоречні. Зараз не час погоджуватися на невигідні пропозиції припинення вогню чи мирних угод», - зазначив Кулеба.

На його думку, наразі завдання полягає в тому, щоб завдати поразки Росії та позбавити її можливості знову нападати на будь-кого в осяжній перспективі. І за умови подальшої тривкої та вчасної підтримки, Україна готова та здатна це зробити.

Кулеба заявив, що надійний мир — а не бомба уповільненої дії у вигляді замороженого конфлікту, можливий лише після того, як РФ зазнає нищівної поразки на полі бою.

«Не те щоби росіяни висували конкретні пропозиції щодо припинення вогню. Одного дня російський міністр закордонних справ заявляє, що його країна готова розширити географію воєнних цілей. Іншого дня він уже каже, що Москва готова вести переговори з Києвом “з ширшого кола питань”», - йдеться у статті.

Саме тому, зазначає Кулеба, складно зробити однозначний висновок із цих розрізнених заяв.

«Зрозуміло одне: Росія не ставиться серйозно до завершення конфлікту», - додав він.

Кулеба вважає, що Україна, США та європейські союзники мають говорити з Путіним зрозумілою йому мовою: мовою сили.

«З практичної точки зору це означає військове посилення України, пришвидшення постачання сучасної артилерії та броньованих машин, а також економічну підтримку, зокрема додаткову фінансову допомогу», - заявив глава МЗС.

Крім того, він додав, що санкції мають посилюватися, бити по російському експорту, блокувати російські банки та обмежувати доступ Росії до морських транспортних перевезень.

Також глава МЗС подякував союзникам України за надану підтримку, підкресливши, що військова допомога Україні — це не благодійність, а необхідна інвестиція в довгострокову безпеку Європи.

Кулеба заявив, що попри скепсис щодо санкцій — вони працюють, однак вказав на те, що РФ намагається їх позбутися. Глава МЗС закликав партнерів посилювати підтримку України та відкидати фейкові «мирні ініціативи» з боку Росії.

«Ми також закликаємо не звертати увагу на наратив про так звану “втому від війни”, який підживлює російська пропаганда. Всяка війна втомлює, але ми маємо бути витривалими. Ціна поразки — знищена Україна, розколотий Захід і знахабніла Росія — занадто велика, аби заохочувати такий сценарій», - написав глава МЗС.