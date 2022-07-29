"Прилетіло більше 20 ракет": повідомлено про загрозу наступу з Білорусі по суші

"Прилетіло більше 20 ракет": повідомлено про загрозу наступу з Білорусі по суші

Майже всі ракети, які біли випущені по Чернігівській області, прилетіли з території Білорусі.

Про це, як пише Politeka.net, заявив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його словами, обстріли Чернігівщини не припиняються.

«Ворог не припиняє свою агресію на території Чернігівської області. Вчора дійсно відбувся ракетний обстріл. Більше 20 ракет прилетіло на територію Гончарівської громади. Серед цивільного населення жертв немає, є втрати серед військових. І поранені є – їм надається необхідна допомога», - розповів Чаус.

Також він повідомив, що прикордоння Чернігівщини також було обстріляно і вчора ввечері, і вже сьогодні, 29 липня, зранку.

«Майже всі ракети, які були випущені останнім часом, вони випущені з території Белорусі. Артилерійські обстріли, які здійснюються по території Чернігівської області - вони всі з території Росії. Ми бачимо загрозу можливого наступу по суші з території Білорусі і до цього готові», - повідомив Чаус.

С-400, ракети, обстріл, російська армія


Катерина Петренко, politeka.net





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