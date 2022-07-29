Поліція повідомила про підозру колаборанту, колишньому учаснику тероборони Херсону

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру колишньому учаснику тероборони Херсону за пособництво державі-агресору – повідомляють у Національній поліції України.

За інформацією слідства, зрадник через засоби масової інформації закликав військовослужбовців ЗСУ та місцевих мешканців Херсону здатися і підтримати ворога.

Слідчі встановили, що колишній учасник територіальної оборони міста Херсон на початку червня, перебуваючи на території тимчасово окупованого міста, закликав громадян, які не приймають окупаційну владу, підтримати ворога.

Водночас він звертався до військовослужбовців Збройних сил України, територіальної оборони, резервістів, аби ті склали зброю.

Крім того, зловмисник передав окупаційній адміністрації держави-агресора персональні відомості про учасників сил ТрО.