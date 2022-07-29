РФ формує ще одне ударне угруповання поблизу України — ГУР

Росія не реалізувала плани прихованої мобілізації.

РФ формує ще одне ударне угруповання поблизу України — ГУР
© Минобороны РоSSии/t.me

РФ формує поблизу України ще одне ударне угруповання. Росія не змогла реалізувати свої плани щодо прихованої мобілізації та створення 16 добровольчих батальйонів. Стрілецькі підрозділи мали бути розгорнути майже в кожному регіоні РФ, заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, повідомляє пресслужба розвідки.

«За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів. Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого», - зазначив Скібіцький.

За його словами, саме тому для ведення бойових дій РФ прийняла рішення формувати третій окремий армійський корпус.

Зараз цей корпус проходить формування в західному військовому окрузі для того, щоб його уже як об’єднання застосовувати проти України.

«Вони заявили про свої плани – до середини серпня цей корпус сформувати», – розповів представник воєнної розвідки України.

Крім того, Скібіцький заявив про катастрофічну неукомплектованість бойових підрозділів окупаційних військ офіцерськими кадрами. Він додав, що вищий командний ешелон армії РФ не виконав завдань, які перед ним ставили в лютому та березні щодо окупації України, та був зміщений.

Також, за словами Скібіцького, відчутно неукомплектована середня командна ланка окупаційних підрозділів.

«За інформацією, яку воєнна розвідка України отримує з різних джерел, зокрема і з радіоперехоплень, ми бачимо, що нестача офіцерських кадрів просто катастрофічна. Вони у своїх розмовах говорять, що в підрозділах або взагалі немає офіцерів, а якщо й є, то їх ніхто не знає й не бачить. І цю проблему ми бачимо при формуванні цього ж третього армійського корпусу та інших підрозділів, які формує Росія», - заявив Скібіцький.

Він пояснив, що для того, аби забезпечити наявність у підрозділах командирів нижньої ланки, керівництво РФ вимушене надавати звання молодших лейтенантів сержантському складу.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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