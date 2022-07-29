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2022-07-29
До Одеси прибули посли країн G7, наголошують на важливості зернової угоди
Вони підкреслили, що Росія повинна поважати домовленості, інформує
© Мелінда Сіммонс/twitter
Посли країн G7 в Україні прибули до Одеси. Вони наголосили на важливості угоди про експорт агропромислової продукції через українські порти. Про це
«Ми з колегами-послами G7 перебуваємо в Одесі разом з Туреччиною, щоб підтвердити важливість укладеної за посередництва ООН угоди, яка дозволяє транспортувати продовольство з України. Росія повинна поважати угоду», - написала Сіммонс у твіттер.
Анастасія Гурін, ZN.ua