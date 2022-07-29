До Одеси прибули посли країн G7, наголошують на важливості зернової угоди

Посли країн G7 в Україні прибули до Одеси. Вони наголосили на важливості угоди про експорт агропромислової продукції через українські порти. Про це повідомила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

«Ми з колегами-послами G7 перебуваємо в Одесі разом з Туреччиною, щоб підтвердити важливість укладеної за посередництва ООН угоди, яка дозволяє транспортувати продовольство з України. Росія повинна поважати угоду», - написала Сіммонс у твіттер.