До Одеси прибули посли країн G7, наголошують на важливості зернової угоди

Вони підкреслили, що Росія повинна поважати домовленості, інформує ZN.ua.

До Одеси прибули посли країн G7, наголошують на важливості зернової угоди
© Мелінда Сіммонс/twitter

Посли країн G7 в Україні прибули до Одеси. Вони наголосили на важливості угоди про експорт агропромислової продукції через українські порти. Про це повідомила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

«Ми з колегами-послами G7 перебуваємо в Одесі разом з Туреччиною, щоб підтвердити важливість укладеної за посередництва ООН угоди, яка дозволяє транспортувати продовольство з України. Росія повинна поважати угоду», - написала Сіммонс у твіттер.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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