Успіхи ЗСУ на Півдні та провал окупантів на Сході: актуальна карта війни в Україні на 29 липня

Йде 156-та доба війни з російськими окупантами, ворог ще сильніше активізувався на Донбасі, особливо біля Бахмута. Ймовірно, саме він може стати однією з нових головних цілей російської армії у регіоні.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни, інформує Апостроф .

Регулярні невдачі з логістикою та втрати складів із боєприпасами на південному напрямку стимулює Росію до більш активних та рішучих дій на Донбасі. Водночас, аналітики наголосили, що російське угруповання там дещо скоротилося. Це пов'язано з перекиданням техніки і солдатів як на харківський, так і на херсонський напрямки.

Донбас

Росіяни змогли досягти невеликих успіхів на південному сході від Бахмута і просуваються до міста. Ймовірно, що окупанти заради захоплення Бахмута послаблять тиск на Сіверськ.

Також росіяни провели серію атак на північно-західному напрямку від Слов'янська: проводили розвідку боєм та обстрілювали територію з артилерії.

Окупаційні війська продовжують рух уздовж траси Т1302 до Бахмута, також місто регулярно знаходиться під російським вогнем. Ймовірно, для просування на північ від міста ворог може використати територію Новолуганського та Вуглегірської ГЕС.

Експерти не відкидають нового російського наступу на Авдіївку, оскільки цей населений пункт може значно змінити ситуацію на Донбасі, перейшовши під контроль армії РФ . Насамперед — це зменшить вогневу міць ЗСУ щодо знищення військових об'єктів у Донецьку. Ймовірно, окупанти намагатимуться взяти місто штурмом.

Харківська область

На даний момент Харківський напрямок залишається одним із найуспішніших для росіян. Ймовірно, ворог спробує створити більш сприятливі умови для відновлення наступу на деяких напрямках в області.

Активні бойові дії на Харківщині продовжуються в районі Козачої Лопані, Дементьєвки, Великих Проходів тощо. Росіяни продовжують використовувати артилерію та авіацію для залякування мирних жителів.

Херсонська область

На південному відрізку фронту армія РФ зазнає великих втрат. ВСУ вдалося відбити минулої доби наземну атаку в районі Бруківки та Білогірки в Херсонській області. Для стримування просування українських захисників росіяни перекидають у регіон важку техніку. Частину сил із Криворізького напряму було спрямовано на захід Херсонської області, також перекидаються резерви з Луганщини та Харківщини.

28 липня українським військовим вдалося втримати свій плацдарм на річці Інгулець біля села Лозове. Загалом обстріли продовжуються по всій лінії розмежування. Росіяни втратили два важливі та великі склади в Мелітополі та Чорнобаївці.