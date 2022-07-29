Майже мінус три сотні окупантів на добу: втрати Росії на війні в Україні на 29 липня

Триває 156 доба повномасштабної російсько-української війни, за час якої Збройні Сили України знищили 40 500 окупантів та тисячі одиниць їхньої військової техніки, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 29 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу - близько 40500 (+270) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1749 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ? 3987 (+8) од,
  • артилерійських систем – 900 (+6) од,
  • РСЗВ - 258 (+0) од,
  • засоби ППО - 117 (+0) од,
  • літаків – 222 (+0) од,
  • гелікоптерів – 190 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2),
  • крилаті ракети - 174 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од,
  • спеціальна техніка - 77 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Криворізькому напрямку.


Ліза Бровко, Апостроф





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