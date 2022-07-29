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2022-07-29
Майже мінус три сотні окупантів на добу: втрати Росії на війні в Україні на 29 липня
Триває 156 доба повномасштабної російсько-української війни, за час якої Збройні Сили України знищили 40 500 окупантів та тисячі одиниць їхньої військової техніки, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 29 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:
- особового складу - близько 40500 (+270) осіб ліквідовано,
- танків ? 1749 (+7) од,
- бойових броньованих машин ? 3987 (+8) од,
- артилерійських систем – 900 (+6) од,
- РСЗВ - 258 (+0) од,
- засоби ППО - 117 (+0) од,
- літаків – 222 (+0) од,
- гелікоптерів – 190 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2),
- крилаті ракети - 174 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од,
- спеціальна техніка - 77 (+2).
Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Криворізькому напрямку.
Ліза Бровко, Апостроф