Майже мінус три сотні окупантів на добу: втрати Росії на війні в Україні на 29 липня

Триває 156 доба повномасштабної російсько-української війни, за час якої Збройні Сили України знищили 40 500 окупантів та тисячі одиниць їхньої військової техніки, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 29 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

особового складу - близько 40500 (+270) осіб ліквідовано,

танків ? 1749 (+7) од,

бойових броньованих машин ? 3987 (+8) од,

артилерійських систем – 900 (+6) од,

РСЗВ - 258 (+0) од,

засоби ППО - 117 (+0) од,

літаків – 222 (+0) од,

гелікоптерів – 190 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2),

крилаті ракети - 174 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од,

спеціальна техніка - 77 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Криворізькому напрямку.