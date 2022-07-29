Орбан неодноразово робив суперечливі висловлювання щодо боротьби українського народу проти агресора росії, через які потрапляв у скандали.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито не зможе перемогти росію із нинішньою стратегією підтримки НАТО. Також попередив про тяжкі наслідки війни для європейської економіки. Його слова процитувало видання Sky News .

Друг російського диктатора володимира путіна пояснив свою думку тим, що стратегія країн Північноатлантичного альянсу щодо підтримки України зброєю та навчанням нібито "досі показувала, що вона не призведе до успіху". Він призвав до миру та переговорів.

"Без зміни стратегії миру не буде. Незрозуміло, як нам уникнути рецесії в Європейському Союзі, якщо війна продовжиться. Без миру в Україні весь Євросоюз буде втягнутий у військову ситуацію", – додав прем'єр Угорщини.

Орбан неодноразово робив суперечливі висловлювання щодо боротьби українського народу проти агресора росії, через які потрапляв у скандали.

Наприклад, раніше він запевняв, що Євросоюзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, оскільки санкції проти Москви нібито не спрацювали.

Є припущення, що угорський політик намагається очолити групу тих, хто виступає проти європейської політики щодо росії, зокрема санкцій.