Друг путіна знову завів пісню про мир: Орбан відзначився новим "закидом" проти України

Віктор Орбан та володимир путін

Орбан неодноразово робив суперечливі висловлювання щодо боротьби українського народу проти агресора росії, через які потрапляв у скандали.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито не зможе перемогти росію із нинішньою стратегією підтримки НАТО. Також попередив про тяжкі наслідки війни для європейської економіки. Його слова процитувало видання Sky News .

Владимир Путин, Виктор Орбан

Друг російського диктатора володимира путіна пояснив свою думку тим, що стратегія країн Північноатлантичного альянсу щодо підтримки України зброєю та навчанням нібито "досі показувала, що вона не призведе до успіху". Він призвав до миру та переговорів.

"Без зміни стратегії миру не буде. Незрозуміло, як нам уникнути рецесії в Європейському Союзі, якщо війна продовжиться. Без миру в Україні весь Євросоюз буде втягнутий у військову ситуацію", – додав прем'єр Угорщини.

Орбан неодноразово робив суперечливі висловлювання щодо боротьби українського народу проти агресора росії, через які потрапляв у скандали.

українські військові, бійці ЗСУ

Наприклад, раніше він запевняв, що Євросоюзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, оскільки санкції проти Москви нібито не спрацювали.

Є припущення, що угорський політик намагається очолити групу тих, хто виступає проти європейської політики щодо росії, зокрема санкцій.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Блок рекламы


Похожие новости
Корбан не очолює тероборону Дніпра - документ від начальника регіонального управління ТрО "Схід"Корбан не очолює тероборону Дніпра - документ від начальника регіонального управління ТрО "Схід"
РФ формує ще одне ударне угруповання поблизу України — ГУРРФ формує ще одне ударне угруповання поблизу України — ГУР
Блінкен хоче передати Лаврову «жорсткий меседж» щодо неможливості анексії нових територій України – ДерждепБлінкен хоче передати Лаврову «жорсткий меседж» щодо неможливості анексії нових територій України – Держдеп
«Безмежне зло, яке закінчиться лише з перемогою України»: У Сенаті США відреагували на катування полонених українців«Безмежне зло, яке закінчиться лише з перемогою України»: У Сенаті США відреагували на катування полонених українців
Вкрадений в України ячмінь опинився в Лівані – Україна вимагає поясненьВкрадений в України ячмінь опинився в Лівані – Україна вимагає пояснень
Віктор Орбан виправдався за скандальну заяву про «змішання рас»Віктор Орбан виправдався за скандальну заяву про «змішання рас»
Корбан спростував інформацію про ізраїльський паспорт та звернувся до голови РНБОКорбан спростував інформацію про ізраїльський паспорт та звернувся до голови РНБО
Закупівля зброї для України – Резніков розповів про роль бізнес-партнера ЄрмакаЗакупівля зброї для України – Резніков розповів про роль бізнес-партнера Єрмака
"Ніяких спекуляцій немає": Зеленський прокоментував позбавлення Корбана громадянства"Ніяких спекуляцій немає": Зеленський прокоментував позбавлення Корбана громадянства
По-справжньому братній народ: у Польщі після Байрактару почали збирати на нові "пташки" для УкраїниПо-справжньому братній народ: у Польщі після Байрактару почали збирати на нові "пташки" для України
Последние новости
Подгружаем последние новости