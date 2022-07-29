Тупицького тепер можна екстрадувати з Австрії: суд обрав для ексголови КСУ запобіжний захід
Олександр Тупицький наразі знаходиться в Австрії
Суд обрав для колишнього Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії – повідомляє Державне бюро розслідувань.
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Нагадаємо, за матеріалами ДБР щодо місцеперебування ексголови КСУ, 27 травня 2022 року його було оголошено в міжнародний розшук. Тоді стало відомо, що Тупицький може переховуватись в Австрії.
Це судове рішення дає змогу стороні обвинувачення клопотати перед судом про екстрадицію обвинуваченого в Україну.
25 травня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України.
«У жовтні 2018 року в одному із кафе міста Києва експосадовець, який на той час обіймав посаду заступника Голови Конституційного Суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати «потрібні» покази на користь колишнього Голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного», - зазначають у ДБР.
Крім того, за інформацією Бюро, колишній Голова у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами «Зуївського енергомеханічного заводу», що знаходиться у місті Зугресі Донецької області.
Ексголова КСУ обвинувачується у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту та підкупі свідка. Йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.