Тупицького тепер можна екстрадувати з Австрії: суд обрав для ексголови КСУ запобіжний захід

Суд обрав для колишнього Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії – повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства цією ж ухвалою Подільський районний суд міста Києва звернув у дохід держави суму застави, раніше застосованої відносно обвинуваченого.

Нагадаємо, за матеріалами ДБР щодо місцеперебування ексголови КСУ, 27 травня 2022 року його було оголошено в міжнародний розшук. Тоді стало відомо, що Тупицький може переховуватись в Австрії.

Це судове рішення дає змогу стороні обвинувачення клопотати перед судом про екстрадицію обвинуваченого в Україну.

25 травня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України.

«У жовтні 2018 року в одному із кафе міста Києва експосадовець, який на той час обіймав посаду заступника Голови Конституційного Суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати «потрібні» покази на користь колишнього Голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного», - зазначають у ДБР.

Крім того, за інформацією Бюро, колишній Голова у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами «Зуївського енергомеханічного заводу», що знаходиться у місті Зугресі Донецької області.

Ексголова КСУ обвинувачується у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту та підкупі свідка. Йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.