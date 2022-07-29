Родичі полонених медпрацівників із Маріуполя просять ООН вимагати від РФ дані про них

Листа підписали члени сімей 57 схоплених медпрацівників, які констатують, що лікарі не є комбатантами, тому утримуючи їх у полоні, Москва прямо порушує Женевську конвенцію, інформує ZN.ua.

Родичі полонених лікарів з тимчасово окупованого Маріуполя у відкритому листі до ООН просять посилити тиск на РФ і надати дані про медпрацівників, яких напередодні захопили російські війська. Рідні закликали міжнародну спільноту домагатися їх звільнення, з цією метою звернулися з відкритим листом до лідерів західних країн та міжнародних організацій. Про це розповіла виданню “Гордон" сестра одного зі зниклих.

Вона нагадала, що лікарі не є комбатантами, і утримуючи їх у полоні, Москва навмисне порушує Женевську конвенцію.

Листа підписали члени сімей 57 полонених медпрацівників. Вони закликають міжнародні організації та лідерів країн звернути увагу на проблему.


Оксана Коваль, ZN.ua





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