Родичі полонених медпрацівників із Маріуполя просять ООН вимагати від РФ дані про них
Листа підписали члени сімей 57 схоплених медпрацівників, які констатують, що лікарі не є комбатантами, тому утримуючи їх у полоні, Москва прямо порушує Женевську конвенцію, інформує
Родичі полонених лікарів з тимчасово окупованого Маріуполя у відкритому листі до ООН просять посилити тиск на РФ і надати дані про медпрацівників, яких напередодні захопили російські війська. Рідні закликали міжнародну спільноту домагатися їх звільнення, з цією метою звернулися з відкритим листом до лідерів західних країн та міжнародних організацій. Про це
Вона нагадала, що лікарі не є комбатантами, і утримуючи їх у полоні, Москва навмисне порушує Женевську конвенцію.
Листа підписали члени сімей 57 полонених медпрацівників. Вони закликають міжнародні організації та лідерів країн звернути увагу на проблему.