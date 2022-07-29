Експерти ISW сумніваються, що Росії вистачить сил для захоплення Бахмута

Російські окупанти дещо просунулися у напрямку Бахмута і задля його взяття бережуть сили під Сіверськом. Проте експерти американського Інституту вивчення війни ( ISW ) сумніваються, що росіянам вистачить сил для взяття Бахмута. Таку думку вони висловили у своєму огляді і за 28 липня.

«Російське угруповання в Донецькій області, ймовірно, прагне отримати використати останні незначні досягнення на південний схід від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. Можливо, російські війська послаблюють спроби взяти Сіверськ, щоб зосередитися на Бахмуті, але про це говорити зарано», – сказано в огляді ISW.