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2022-07-29
Експерти ISW сумніваються, що Росії вистачить сил для захоплення Бахмута
Заради малоймовірного взяття Бахмута росіяни призупинили наступ на Сіверськ
© Міністерство оборони Республіки Білорусь/facebook
Російські окупанти дещо просунулися у напрямку Бахмута і задля його взяття бережуть сили під Сіверськом. Проте експерти американського Інституту вивчення війни (
«Російське угруповання в Донецькій області, ймовірно, прагне отримати використати останні незначні досягнення на південний схід від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. Можливо, російські війська послаблюють спроби взяти Сіверськ, щоб зосередитися на Бахмуті, але про це говорити зарано», – сказано в огляді ISW.
Юлія Лавришин, ZN.ua