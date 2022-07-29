«Безмежне зло, яке закінчиться лише з перемогою України»: У Сенаті США відреагували на катування полонених українців

Пол Массаро закликав надати Україні зброю.

«Безмежне зло, яке закінчиться лише з перемогою України»: У Сенаті США відреагували на катування полонених українців
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Напередодні один із російських Telegram-каналів поширив відео, як окупант знущається з українського військовополоненого. Зокрема, двоє росіян кастрували полоненого канцелярським ножем. На відео зі знущаннями відреагував Старший радник Конгресу США Пол Массаро, який порівняв Росію із безмежним злом.

«Варварство і аморальність російських загарбників викликає обурення. Кастрація, вбивство, зґвалтування, вбивство дітей, зрівняння із землею міст. Безмежне зло», – написав Массаро у Twitter.

У постах вище він закликав надати Україні ATACMS (оперативно-тактичний ракетний комплекс США виробництва «Lockheed Martin» з балістичною ракетою – ред.) та сучасні бойові танки.

«Віддайте їм все. Все, що їм потрібно, щоб покласти край цьому злочину проти людства. Російське зло закінчиться лише перемогою України. Воєнні злочини Росії в Україні є образою всього людства», – додав Массаро.





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