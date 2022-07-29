Армія РФ обстріляла приватний сектор Миколаєва

Мер міста і голова ОВА підтвердили черговий удар окупантів по місту, інформує ZN.ua.

Армія РФ обстріляла приватний сектор Миколаєва
Фото ілюстративне
© Анна Замазєєва/Telegram

Російські війська знову обстріляли місто Миколаїв, цього разу атакувавши приватний сектор. Про це повідомив міського голова Олександр Сєнкевич у Telegram.

За його даними, вибухами було пошкоджено житлові будинки. На місця влучання ворожих снарядів уже виїхали рятувальники.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтвердив інформацію мера та уточнив, що окупанти, зокрема, ударили по пункту видачі гуманітарної допомоги.

“Це вже тендендія”, – зазначив Кім.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Блок рекламы


Похожие новости
Newsweek: Генерал США пояснив, чому армія Росії «приречена» на поразку в УкраїніNewsweek: Генерал США пояснив, чому армія Росії «приречена» на поразку в Україні
Росіяни продовжують боротьбу зі знаннями: мер Миколаєва розповів про наслідки ракетного ударуРосіяни продовжують боротьбу зі знаннями: мер Миколаєва розповів про наслідки ракетного удару
Армія РФ втратила в Україні понад 75 тисяч особового складуАрмія РФ втратила в Україні понад 75 тисяч особового складу
Армія Китаю стала більш небезпечною й агресивною – генерал МілліАрмія Китаю стала більш небезпечною й агресивною – генерал Міллі
Армія РФ зруйнувала вже 183 релігійні споруди України – інтерактивна мапаАрмія РФ зруйнувала вже 183 релігійні споруди України – інтерактивна мапа
Штурмовики ЗСУ вдарили по складах і скупченню сил ворога: армія рф зазнала значних втрат на півдніШтурмовики ЗСУ вдарили по складах і скупченню сил ворога: армія рф зазнала значних втрат на півдні
EW: Армія України здивувала ФРН і Нідерланди, використовуючи їхні гаубиці ефективніше, ніж вважалося можливимEW: Армія України здивувала ФРН і Нідерланди, використовуючи їхні гаубиці ефективніше, ніж вважалося можливим
Ізраїль обстріляли із сектору Гази через декілька годин після візиту Байдена — ABC News
Армія РФ обстріляла Бахмут з «Урагану»: поранено шість цивільнихАрмія РФ обстріляла Бахмут з «Урагану»: поранено шість цивільних
В ОП прокоментували удар росіян по університетах Миколаєва: "Методика боягузів"В ОП прокоментували удар росіян по університетах Миколаєва: "Методика боягузів"
Последние новости
Подгружаем последние новости