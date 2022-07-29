Армія РФ обстріляла приватний сектор Миколаєва

Російські війська знову обстріляли місто Миколаїв, цього разу атакувавши приватний сектор. Про це повідомив міського голова Олександр Сєнкевич у Telegram .

За його даними, вибухами було пошкоджено житлові будинки. На місця влучання ворожих снарядів уже виїхали рятувальники.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтвердив інформацію мера та уточнив, що окупанти, зокрема, ударили по пункту видачі гуманітарної допомоги.

“Це вже тендендія”, – зазначив Кім.