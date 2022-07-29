Зеленський збирав Ставку: які питання розглядались

Розглянули чотири питання.

Зеленський збирав Ставку: які питання розглядались
© Офіс президента

Президент Володимир Зеленський обговорив із Ставкою верховного головнокомандувача військове забезпечення українських захисників. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

«Провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розглянули чотири питання.

З того, що можна сказати зараз публічно, проаналізували стан забезпечення озброєнням наших захисників, постачання допомоги від партнерів і загалом стан виконання Плану оборони України, який був введений в дію 24 лютого», — повідомив президент.

Він додав, що лише за першу половину цієї доби й лише у Києві було чотири повітряні тривоги. Російська армія завдала ракетних ударів по Київщині, по Кропивницькому, била по Миколаєву, продовжила «серію стратегічно безглуздих і жорстоких штурмів» на Донбасі.

На переконання Зеленського, світ має якнайшвидше визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо, що План оборони України був затверджений на засіданні РНБО 15 жовтня 2021 року і почав діяти з початком повномасштабного вторгнення Росії.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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