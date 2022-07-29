Генерал назвав напрямки можливого штурму РФ найближчим часом

Генерал назвав напрямки можливого штурму РФ найближчим часом

На думку генерала ЗСУ Сергія Кривоноса, російська армія найближчим часом спробує вкотре наступати в напрямку Запоріжжя та на харківсько-слов’янському напрямку. Такий прогноз він озвучив в ефірі 24 каналу. Говорив також про те, що ворог змінює тактику і озвучив своє бачення того, як варто сприймати оперативну паузу росіян.

Передусім, це наступ на Запоріжжя, зазначив військовий.

"А другий напрямок – це харківсько-слов’янський напрямок, де вони також можуть за рахунок перекидання резервів та проривів намагатися оточити підрозділи ЗСУ", – сказав генерал ЗСУ.

Коментуючи оперативну паузу, Кривонос сказав, що кремлівські війська вишукують місця, де можуть нанести удар ЗСУ:

“Оперативна пауза, про яку зараз всі говорять, не означає, що ворог заспокоївся. Окупанти змінюють тактику, змінюють порядок застосування своїх частин на фронті”.


Оксана Коваль, ZN.ua





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