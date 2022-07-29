Я пишаюсь бути президентом таких громадян — Зеленський

Сьогодні під час урочистого зібрання у Верховній Раді України, присвяченого Дню української державності, президент вручив бойові нагороди українським героям. У традиційному вечірньому зверненні Володимир Зеленський озвучив перелік нагороджених та подякував усім, хто захищає нашу країну від російської агресії.

Президент також розповів, що сьогодні в Маріїнському палаці відбулася церемонія вручення паспортів юним українцям та українкам.

Головний документ українця з рук президента отримали діти, які змушені були залишити свої домівки через бойові дії, юні волонтери, переможці олімпіад, діти воїнів, які боронять Україну і діти тих героїв, які віддали життя за незалежність нашої держави.

«Надихаюча церемонія. В таких дітях — майбутнє України, в їхній щирості та розумі. Я пишаюсь бути президентом таких громадян!», — наголосив Зеленський.