Я пишаюсь бути президентом таких громадян — Зеленський

Президент розповів про вручення паспортів юним українцям, інформує ZN.ua.

Я пишаюсь бути президентом таких громадян — Зеленський
© Офіс президента

Сьогодні під час урочистого зібрання у Верховній Раді України, присвяченого Дню української державності, президент вручив бойові нагороди українським героям. У традиційному вечірньому зверненні Володимир Зеленський озвучив перелік нагороджених та подякував усім, хто захищає нашу країну від російської агресії.

Президент також розповів, що сьогодні в Маріїнському палаці відбулася церемонія вручення паспортів юним українцям та українкам.

Головний документ українця з рук президента отримали діти, які змушені були залишити свої домівки через бойові дії, юні волонтери, переможці олімпіад, діти воїнів, які боронять Україну і діти тих героїв, які віддали життя за незалежність нашої держави.

«Надихаюча церемонія. В таких дітях — майбутнє України, в їхній щирості та розумі. Я пишаюсь бути президентом таких громадян!», — наголосив Зеленський.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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