Рада розширила підтримку дітей, які втратили батьків через війну

Верховна Рада розширила підтримку дітей прийнявши Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей у зв’язку з утворенням Державної служби України у справах дітей» - повідомила правозахисниця Людмила Волинець.

За її словами , крім багатьох інших новацій, закон розширив підтримку дітей, які втратили батьків через війну і встановлює, що до дітей, позбавлених батьківського піклування, тепер належать:

діти, батьки яких не виконують свої обов’язки з виховання та утримання дитини з причини перебування батьків на територіях, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

діти, батьки яких перебувають у розшуку як зниклі безвісти або визнані такими що зникли безвісти за особливих обставин;

діти, батьки яких є військовополоненими (перебувають у полоні держави-агресора);

діти, батьки яких позбавлені особистої свободи (затримані, взяті у заручники) органами влади держави-агресора ( окупаційних сил чи окупаційних адміністрацій держави - агресора).

Окрім того відповідно до нового закону Державна служба у справах дітей стає центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

«1 грудня 2021 року парламент підтримав створення Державної служби України у справах дітей. До цього "дитячими" питаннями опікувалися шість міністерств і соціальна сервісна служба. Наче у семи няньок, питання захисту дітей було у всіх, та не вирішувалось ніде, бо не було єдиного центрального органу виконавчої влади, який відповідає за політику у сфері охорони дитинства», - написала народна депутатка, Голова підкомітету ВР "Сім'я та дитинство" Тетяна Скрипка.

За словами народної депутатки, через пів року після прийняття рішення про створення Держдіти маємо чітке розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей.

Новий закон встановлює:

орган опіки і піклування щодо захисту прав дітей на місцях - виконавчий комітет; служба у справах дітей - окремий підрозділ місцевих рад, його структуру визначатиме громада.

прокуратура братиме активну участь у питаннях захисту прав дітей;

строки розгляду судових справ про усиновлення дітей скорочено;

діти позбавлені батьківського піклування, це також діти, батьки яких не виконують свої обов'язки з виховання через перебування в зоні бойових дій або в тимчасовій окупації, які є військовополоненими, або зниклими безвісти;

Закон має бути введений в дію з 1 січня 2023 року.