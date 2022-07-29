Рада розширила підтримку дітей, які втратили батьків через війну
Народні депутати наділили спеціальним статусом Державну службу у справах дітей
Верховна Рада розширила підтримку дітей прийнявши Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей у зв’язку з утворенням Державної служби України у справах дітей» - повідомила правозахисниця Людмила Волинець.
За її
- діти, батьки яких не виконують свої обов’язки з виховання та утримання дитини з причини перебування батьків на територіях, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);
- діти, батьки яких перебувають у розшуку як зниклі безвісти або визнані такими що зникли безвісти за особливих обставин;
- діти, батьки яких є військовополоненими (перебувають у полоні держави-агресора);
- діти, батьки яких позбавлені особистої свободи (затримані, взяті у заручники) органами влади держави-агресора ( окупаційних сил чи окупаційних адміністрацій держави - агресора).
Окрім того відповідно до нового закону Державна служба у справах дітей стає центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.
«1 грудня 2021 року парламент підтримав створення Державної служби України у справах дітей. До цього "дитячими" питаннями опікувалися шість міністерств і соціальна сервісна служба. Наче у семи няньок, питання захисту дітей було у всіх, та не вирішувалось ніде, бо не було єдиного центрального органу виконавчої влади, який відповідає за політику у сфері охорони дитинства», -
За словами народної депутатки, через пів року після прийняття рішення про створення Держдіти маємо чітке розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей.
Новий закон встановлює:
- орган опіки і піклування щодо захисту прав дітей на місцях - виконавчий комітет; служба у справах дітей - окремий підрозділ місцевих рад, його структуру визначатиме громада.
- прокуратура братиме активну участь у питаннях захисту прав дітей;
- строки розгляду судових справ про усиновлення дітей скорочено;
- діти позбавлені батьківського піклування, це також діти, батьки яких не виконують свої обов'язки з виховання через перебування в зоні бойових дій або в тимчасовій окупації, які є військовополоненими, або зниклими безвісти;
Закон має бути введений в дію з 1 січня 2023 року.