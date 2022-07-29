Вкрадений в України ячмінь опинився в Лівані – Україна вимагає пояснень

Українське посольство звернулося до Лівану з проханням вжити заходів для з’ясування обставин перебування судна в територіальних водах країни, інформує ZN.ua.

Вкрадений в України ячмінь опинився в Лівані – Україна вимагає пояснень
© Mind.ua

Посольство України в Лівані закликало владу роз’яснити умови, за яких сирійському судну, яке перевозило вкрадений в Україні ячмінь, дозволено було пришвартуватися в Тріполі.

Сирійське судно Laodicea, що належить державній судноплавній компанії SYRIAMAR, було сфотографовано під час проходження через протоку Босфор у Середземне море 23 липня.

І компанія, і судно потрапили під санкції Міністерства фінансів США в 2015 році.

«На зустрічі з президентом Лівану Мішелем Ауном у четвер посол України Ігор Осташ звернув увагу президента республіки на те, що 27 липня 2022 року до морського порту Тріполі зайшло сирійське судно з вивезеним з окупованих територій ячменем, яке було завантажене у порту Феодосії», – йдеться в повідомленні посольства, опублікованому у Facebook у четвер.

В посольстві звернулися до владі Лівану з проханням вжити заходів для з’ясування обставин перебування судна в ліванських територіальних водах, а також підкреслили, що зазначений факт може завдати шкоди двостороннім відносинам.

Раніше повідомлялося, що Росія спробувала продати Єгипту 27 тисяч тон вкраденого в Україні зерна. Каїр відмовив, тому судну довелося змінювати напрямок на Ліван та Сирію.

За даними розслідувачів, з окупованих територій Росією вивозиться не лише зерно, а й соняшник.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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