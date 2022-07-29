Ворожі ЗМІ поширюють дезінформацію про Інтернаціональний легіон – РНБО

Анонімні «волонтери» ширять фейк про те що іноземців використовували як живий щит, інформує ZN.ua.

Ворожі ЗМІ поширюють дезінформацію про Інтернаціональний легіон – РНБО
У РНБО спростували фейки про Іноземний легіон
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Ворожі ЗМІ поширюють дезінформацію у вигляді маніпулятивної статті про Інтернаціональний легіон територіальної оборони України – повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО

З інформацією РНБО, вперше описана стаття з’явилась на сайті ISGAL. Для матеріалу автори брали інтерв’ю не в офіційних представників Інтернаціонального легіону, а у десяти анонімних «волонтерів».

Згадані «волонтери» поширювали фейки та дезінформацію, наприклад:

  • На початку війни іноземців використовували як живий щит;
  • Іноземців без бойового досвіду одразу відправляли на передову;
  • Більшість поранень українські та іноземні військові отримують через «дружній вогонь»;
  • Військові не отримують обіцяної зброї через корупцію польських та українських чиновників;
  • Більшість українських військових - «нацисти».

В Центрі протидії дезінформації РНБО закликають довіряти лише перевіреним джерелам та не довіряти інсайдам та анонімним інформаторам.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Блок рекламы


Похожие новости
Корбан спростував інформацію про ізраїльський паспорт та звернувся до голови РНБОКорбан спростував інформацію про ізраїльський паспорт та звернувся до голови РНБО
Рука не здригнеться: секретар РНБО допустив удари по території РФРука не здригнеться: секретар РНБО допустив удари по території РФ
На Волині сьогодні збили два ворожі БПЛА, загинула людинаНа Волині сьогодні збили два ворожі БПЛА, загинула людина
На Донбасі загинули чотири бійці Інтернаціонального легіону — PoliticoНа Донбасі загинули чотири бійці Інтернаціонального легіону — Politico
Російські пропагандисти поширюють фейк про вилучення дітей в українських біженців у ЄвропіРосійські пропагандисти поширюють фейк про вилучення дітей в українських біженців у Європі
Колишньому заступнику секретаря РНБО Сівковичу повідомили про підозру у держзраді — ГБРКолишньому заступнику секретаря РНБО Сівковичу повідомили про підозру у держзраді — ГБР
РФ поширює дезінформацію про те, що розрахунки HIMARS укомплектовані військовими НАТОРФ поширює дезінформацію про те, що розрахунки HIMARS укомплектовані військовими НАТО
Зеленський дав наказ звільнити всі окуповані території: в РНБО пояснили, хто визначає черговість та терміниЗеленський дав наказ звільнити всі окуповані території: в РНБО пояснили, хто визначає черговість та терміни
Ічкерійці заявили про підготовку до бойових дій у Чечні: "Нам відомі ворожі позиції"Ічкерійці заявили про підготовку до бойових дій у Чечні: "Нам відомі ворожі позиції"
ЗСУ знищили ворожі бази на узбережжі популярного українського курорту на ХерсонщиніЗСУ знищили ворожі бази на узбережжі популярного українського курорту на Херсонщині
Последние новости
Подгружаем последние новости