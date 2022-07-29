Ворожі ЗМІ поширюють дезінформацію про Інтернаціональний легіон – РНБО

Ворожі ЗМІ поширюють дезінформацію у вигляді маніпулятивної статті про Інтернаціональний легіон територіальної оборони України – повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО

З інформацією РНБО, вперше описана стаття з’явилась на сайті ISGAL. Для матеріалу автори брали інтерв’ю не в офіційних представників Інтернаціонального легіону, а у десяти анонімних «волонтерів».

Згадані «волонтери» поширювали фейки та дезінформацію, наприклад:

На початку війни іноземців використовували як живий щит;

Іноземців без бойового досвіду одразу відправляли на передову;

Більшість поранень українські та іноземні військові отримують через «дружній вогонь»;

Військові не отримують обіцяної зброї через корупцію польських та українських чиновників;

Більшість українських військових - «нацисти».

В Центрі протидії дезінформації РНБО закликають довіряти лише перевіреним джерелам та не довіряти інсайдам та анонімним інформаторам.