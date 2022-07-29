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2022-07-29
Ворожі ЗМІ поширюють дезінформацію про Інтернаціональний легіон – РНБО
Анонімні «волонтери» ширять фейк про те що іноземців використовували як живий щит, інформує
У РНБО спростували фейки про Іноземний легіон© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Ворожі ЗМІ поширюють дезінформацію у вигляді маніпулятивної статті про Інтернаціональний легіон територіальної оборони України – повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО
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Згадані «волонтери» поширювали фейки та дезінформацію, наприклад:
- На початку війни іноземців використовували як живий щит;
- Іноземців без бойового досвіду одразу відправляли на передову;
- Більшість поранень українські та іноземні військові отримують через «дружній вогонь»;
- Військові не отримують обіцяної зброї через корупцію польських та українських чиновників;
- Більшість українських військових - «нацисти».
В Центрі протидії дезінформації РНБО закликають довіряти лише перевіреним джерелам та не довіряти інсайдам та анонімним інформаторам.
Артем Руденко, ZN.ua