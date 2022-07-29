Віктор Орбан виправдався за скандальну заяву про «змішання рас»

Прем'єр сказав, що його неправильно зрозуміли.

Віктор Орбан виправдався за скандальну заяву про «змішання рас»
© REUTERS/Bernadett Szabo

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи свої скандальні висловлювання про «змішання рас», сказав, що його неправильно зрозуміли, повідомляє Telex.

Пояснювати свою заяву він заходився під час спільної з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером пресконференції у четвер у Відні, куди він приїхав на запрошення Негаммера.

У Відні, перед будівлею австрійського канцлера, на Орбана чекали десятки протестувальників, а коли він прибув, його освистали.

«Буває, що я іноді щось незрозуміло формулюю», - зазначив угорський прем’єр.

Пояснюючи свої слова про те, що угорці не повинні стати «змішаною расою», він сказав, що просто виступає проти міграції.

«Я не хочу, щоб Угорщина стала імміграційною країною, і я не хочу, щоб міграція посилилася в Угорщині. Я завжди дотримувався такого погляду і буду його дотримуватись, він не має біологічного підґрунтя. Для нас це не расова проблема. Це питання культури. Простіше кажучи, нашу цивілізацію потрібно зберегти такою, якою вона є зараз», — сказав Орбан.

«Так стається, що інколи я висловлююсь двозначно. Це позиція цивілізаційна. Ми пишаємось тим, чого Угорщина досягла в боротьбі проти расизму. Йдеться не про расизм, а про культурні відмінності», — додав він.

У свою чергу, Негаммер заявив, що Австрія засуджує будь-які форми прикрашання расизму.

«Для мене було важливо повідомити про австрійську позицію. Для мене важливо було зазначити, що ми в Австрії найрішучішим чином відкидаємо та засуджуємо будь-яку форму прикрашання чи релятивізації расизму чи антисемітизму», — підкреслив канцлер.

Як відомо, після скандальної промови угорського політика, Жужанна Гегедуш, давній союзник Орбана та радниця у його уряді, подала у відставку з різким засудженням такої позиції.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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