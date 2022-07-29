Голова Європарламенту пообіцяла Києву всеосяжну допомогу після закінчення війни.

Вона підтвердила приналежність України до Європи.

Голова Європарламенту пообіцяла Києву всеосяжну допомогу після закінчення війни.
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Голова Європарламенту Роберта Метсола пообіцяла Києву всеосяжну допомогу після закінчення війни, а також підтвердила приналежність України до Європи, повідомляє DW.

Метсола 28 липня виступила з відеозв'язку перед Верховною радою з нагоди відзначення Дня української державності. За її словами, Україна посіла місце серед європейських націй із часів правління князя Володимира Святославича. Євросоюз — на боці України "як у погані, так і в добрі часи", наголосила вона.

Надавши Києву статус кандидата, Євросоюз продемонстрував свою рішучість супроводжувати Україну на шляху до досягнення повноправного членства, хоча "цей шлях не буде легким", заявила глава Європарламенту. Крім підтримки в побудові парламентської демократії, Метсола заявила про економічну допомогу Європи у відновленні України та її трансформації в сучасну, стійку державу, що поступально розвивається.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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