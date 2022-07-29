Bloomberg: Кремль говорить про розширення територіальних амбіцій в Україні, тому що програє, а не навпаки

Як це не парадоксально звучить, але намір Москви анексувати український південь і потім обороняти його говорить про нездатність російської армії відхопити ще більший шматок, інформує ZN.ua.

Bloomberg: Кремль говорить про розширення територіальних амбіцій в Україні, тому що програє, а не навпаки
© Минобороны РоSSии/t.me

Варто визнати, що війна, яку Росія розв’язала проти України, доволі дивна. Теоретично росіяни можуть поїхати в Україну, якщо відкриють візу. Воюючі сторони нещодавно підписали угоди, покликані забезпечити експорт українського зерна.

Країни, які постачають Україні зброю, в цей же час платять Росії за енергоносії і мінеральні добрива, а отже фінансують російську війну. Важко уявити, щоб щось подібне відбувалося, наприклад, під час Другої світової війни, - пише в статті для Bloomberg Лєонід Бєршидській. Якщо ці заплутані відносини не достатньо шокують, тоді варто зауважити, що проголошені Росією цілі вторгнення і їхнє сприйняття зовні теж змінюється щомісяця.

З одного боку, Москва скоротила свої амбіції. Заради так званої «демілітаризації» і «денацифікації» України, Владімір Путін атакував сусідню країну на значно ширшій лінії фронту, ніж російська армія утримує сьогодні. Коли йому довелося відступити від Києва, Чернігова, Сум і вийти з частини Харківської області, цілі, які більше схожі на евфемізм до зміни режиму, відійшли на задній план. Наразі, напевне, неправильно їх навіть називати цілями. Оскільки їх неможливо досягти в осяжному майбутньому з тими ресурсами, які є в Кемля, слово «мрії», напевне, буде більш доречним.


Лесь Димань, ZN.ua





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