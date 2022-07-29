Вночі окупанти випустили понад 40 снарядів по Нікополю: фото наслідків обстрілу

Вранці 29 липня російське окупаційне військо ударило з РСЗВ "Град" по житлових кварталах Нікопольського та Криворізького районів на Дніпропетровщині, вчиняючи черговий воєнний злочин.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російські окупанти скерували по житлових будинках у Нікополі 40 реактивних снарядів, унаслідок чого пошкоджені приватних будинків та господарчі споруди. Крім того, ворожі снаряди зачепили лінію електропередач - тисячі мешканців міста залишилися без світла.

У місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів. Наразі там працюють відповідні служби, зокрема, аварійні бригади електриків та рятувальники ДСНС. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Також ворог обстріляв Зеленодольську громаду у Кризорізькому районі зі ствольної артилерії. Обійшлося без жертв та руйнувань.


Ліза Бровко, Апостроф





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