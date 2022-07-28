У Бахмуті внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей

Ще одну особу поранено.

Російські війська знову обстріляли місто Бахмут Донецької області, унаслідок чого загинули двоє людей, а ще одна отримала поранення. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області у Facebook.

За інформацією пресслужби, поранений потребує невідкладної медичної допомоги.

"На місце події виїхали бахмутські рятувальники на автомобілі швидкої медичної допомоги. Співробітники Служби порятунку госпіталізували постраждалу особу до лікувального закладу міста Бахмут", – уточнили в ДСНС.


Максим Царук, ZN.ua





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