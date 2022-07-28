У Бахмуті внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей

Російські війська знову обстріляли місто Бахмут Донецької області, унаслідок чого загинули двоє людей, а ще одна отримала поранення. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області у Facebook .

За інформацією пресслужби, поранений потребує невідкладної медичної допомоги.

"На місце події виїхали бахмутські рятувальники на автомобілі швидкої медичної допомоги. Співробітники Служби порятунку госпіталізували постраждалу особу до лікувального закладу міста Бахмут", – уточнили в ДСНС.