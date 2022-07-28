Один священик накинувся на іншого під час похорону бійця, відео: "Зірвав хрест і..."

У селі Яланець Томашпільської громади на Вінниччині священник Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) намагався побити хрестом священника Православної церкви України (ПЦУ).

Як повідомив місцевий активіст Сергій Тімков, інцидент трапився 22 липня під час траурної церемонії прощалися з бійцем ЗСУ Олександром Зінівим, який загинув біля Миколаєва.

Він оприлюднив відео, на якому зафіксовано, як під час виступу настоятеля томашпільської релігійної громади ПЦУ протоієрея Михайла Василюка настоятель храмів УПЦ МП у селах Яланець та Нетребівка отець Анатолій Дудко спробував побити його металевим хрестом.

"Московський піп під час промови настоятеля ПЦУ отця Михайла проявив агресію, завдав легких тілесних ушкоджень, зірвав хрест із настоятеля і намагався використати свій хрест як знаряддя для побоїв. На мою думку – це переходить всі можливі та неможливі межі нахабства", – написав Тімков.