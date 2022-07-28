У Херсоні після закриття Антонівського мосту люди скуповують овочі

У тимчасово окупованому Херсоні російські війська закрили Антонівський міст. Тепер товари не привозять, а люди намагаються скупити все, що можуть, щоб запастися продуктами. Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного" у Telegram-каналі.

Російські окупанти з початку вторгнення не пропустили жодної гуманітарної допомоги з підконтрольної Україні території на окуповану.

Кореспонденти "Суспільного" зазначають, що ціни на ринках зросли вдвічі. Повідомляється, що люди поспіхом купують те, що залишилось, щоб зробити запас. Через це на ринках утворилися черги, але вибір овочів обмежений.

Суспільне Херсон

Суспільне Херсон

Суспільне Херсон

Як відомо, вночі на 27 липня українські військові завдали ударів по Антонівському мосту, який сполучає Херсон з лівим берегом Херсонської області. Міст поки не був зруйнований, але зазнав серйозних ушкоджень.

Тимчасово виконувач обов'язків керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій заявив, що пересуватися Антонівським мостом, по якому українські військові завдали ударів, неможливо. ЗСУ знищили логістичні й транспортні шляхи загарбників.