Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 28 липня

ЗСУ гідно тримають фронт.

Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 28 липня
© Getty Images

Протягом останнього тижня російським загарбникам не вдалося просунутися вглиб України. Про це свідчить карта бойових дій за 28 липня, опублікована Міністерством оборони Великої Британії.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", – традиційно підписало міністерство чергову карту.

Згідно з британською картою, окупанти, як і тиждень тому, намагалися наступати на чотирьох напрямках: з боку Ізюма на Харківщині та з боку окупованих територій Донбасу.

Нашим воїнам вдалося посунути росіян в районі адмінмежі Херсонської та Миколаївської областей, а також на Ізюмщині.

Збройні сили України гідно тримають фронт. Згідно з ранковим зведенням генштабу ЗСУ, основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів, зокрема з Білорусі.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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