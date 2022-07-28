Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 28 липня

Протягом останнього тижня російським загарбникам не вдалося просунутися вглиб України. Про це свідчить карта бойових дій за 28 липня, опублікована Міністерством оборони Великої Британії.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", – традиційно підписало міністерство чергову карту.

Згідно з британською картою, окупанти, як і тиждень тому, намагалися наступати на чотирьох напрямках: з боку Ізюма на Харківщині та з боку окупованих територій Донбасу.

Нашим воїнам вдалося посунути росіян в районі адмінмежі Херсонської та Миколаївської областей, а також на Ізюмщині.