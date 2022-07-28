Обидві партії Конгресу США підтримують передачу Україні ракет великої дальності ATACMS для HIMARS

Україна має отримати ATACMS та додаткову військову допомогу найближчими тижнями для успішного контрнаступу, інформує ZN.ua.

Демократи та республіканці підтримують постачання Україні ракет великої дальності ATACMS для знищення російської армії. Про це повідомила член Палати представників від Демократичної партії США Елісса Слоткін на зустрічі американських депутатів із представниками Білого дому, передає CNN.

Оскільки Вашингтон хоче, щоб контрнаступ ЗСУ на півдні України пройшов успішно, США необхідно терміново, найближчими тижнями передати додаткову допомогу українцям, заявила Слоткін.

"Я думаю, що ми ясно почули від президента Зеленського, і нам підтвердили сьогодні – українці справді хочуть кілька разів дати по зубах Росії до настання зими", – сказала депутат.

Слоткін підкреслила, що відправлення в Україну ракет великої дальності, відомих як ATACMS, які можуть вражати на відстані понад 280 кілометрів, підтримують представники обох партій – Демократичної та Республіканської.


Антон Герасименко, ZN.ua





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