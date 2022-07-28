Російські ракети не б’ють по китайських об’єктах в Україні - розслідування ЗМІ

Навіть під час тотального знищення промзони Маріуполя залишився цілісіньким завод, власником якого є Китай, інформує ZN.ua.

Росія під час ракетних ударів в Україні «обминає» китайські об’єкти. Про це йдеться у матеріалі видання «Наші гроші» з посиланням на видання «Intelligence Online» (стаття по платній підписці).

За інформацією ЗМІ, це відбувається через непублічні домовленості РФ і Китаю. Китай зі свого боку пообіцяв публічно не приймати жодної сторони у поточній війні.

На початку вторгнення Пекіну начебто вдалося домовитися з Москвою про те, щоб продовжувати самостійно керувати своїми інтересами в Україні незалежно від результату війни.

Повідомляється, що Китай нібито вважає, що внаслідок війни Україна стане підконтрольною Росії, тому негласно країна-агресор пообіцяла не бомбардувати китайські інфраструктурні об'єкти на території України.


Лія Ільченко, ZN.ua





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