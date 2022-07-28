Партія «Єдина Росія» втекла з Херсону після обстрілів Антонівського мосту

Міст був своєрідною «дорогою життя» для окупантів

Партія «Єдина Росія» втекла з Херсону після обстрілів Антонівського мосту
«Єдина Росія» забралася з Херсона
© Единая РоSSия

Кремлівська партія «Єдина Росія» втекла з окупованого Херсону після того як ЗСУ обстріляли Антонівський міст – повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Партія «Єдіная Рассія» втекла з Херсону після обстрілів Антонівського мосту. Росіяни пояснюють це тим, що партія більше не може здійснювати в місті свою «гуманітарну діяльність», - зазначили в ЗСУ.

За інформацією Центрі стратегічних комунікацій, обстріл Антонівського мосту, який був своєрідною «дорогою життя» для окупантів у тимчасово окупованому Херсоні крім логістичного, мав і великий психологічний ефект.

«Можемо сказати лише одне — рано чи пізно, усім росіянам і зрадникам доведеться пакувати валізи і здійснювати «гуманітарну діяльність» у себе на Росії», - зазначили в ЗСУ.


Артем Руденко, ZN.ua





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