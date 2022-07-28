Зеленський оголосив про створення в Україні Коледжу Європи

Він працюватиме за зразком аналогічних європейських закладів і готуватиме до роботи в інституціях ЄС, інформує ZN.ua.

Зеленський оголосив про створення в Україні Коледжу Європи
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в межах «Президентського університету» буде створено Коледж Європи для підготовки до роботи в інституціях Євросоюзу. Його сформують за зразком аналогічних європейських освітніх закладів. Про це голова держави сказав під час виступу у Верховній Раді.

«Європейський Союз має Коледж Європи в Брюгге й Натоліні. Це одні з найповажніших закладів післядипломної освіти, які готують фахівців для роботи в інституціях ЄС і державах-членах. Ми створюємо в Україні наш Коледж Європи», – оголосив він.

За словами Зеленського, уряд України та Коледж Європи в Натоліні вже підписали відповідний меморандум.

Він пояснив, що спочатку в одному з наших закладів вищої освіти відкриють факультет європейської інтеграції, а потім на його основі створять повноцінний український Коледж Європи в рамках «Президентського університету».

«І хоча мені казали, що це не вирішується за місяці – як і багато разів говорили це з інших питань, – я знаю, що створення нашого Коледжу Європи триватиме недовго. Я впевнений, він скоро запрацює», – наголосив президент.


Максим Царук, ZN.ua





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