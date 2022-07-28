По-справжньому братній народ: у Польщі після Байрактару почали збирати на нові "пташки" для України

вертоліт, евакуація

У Польщі збирають гроші на гелікоптери для України після того, як зібрали десятки мільйонів на Байрактар.

Поляки в рамках циклічної акції "Озброїмо Україну" почали збирати кошти на три евакуаційні вертольоти Mi2AM. Про це повідомляється на сторінці проекту у мережі. Там зазначили, що купівля таких вертольотів допоможе українцям швидко евакуювати поранених та доставляти їх до медичних закладів для надання допомоги.

"Завдяки цим вертольотам буде якнайшвидше евакуювати поранених і надавати їм необхідну медичну допомогу, оскільки в них є необхідне медичне обладнання. Кожна виграна хвилина має значення і дає лікарям перевагу в боротьбі за життя пораненого", - зазначають на сторінці кампанії.

Там також повідомили, що гелікоптери купуватимуть в українській компанії AviaGrade. Це допоможе спростити майбутню логістику та технічне обслуговування, а також підтримати українську економіку. Загалом потрібно зібрати 8,1 млн злотих за 35 днів. Перші 3000 злотих уже перерахували, внески зробили 17 осіб.

Нагадаємо, раніше брати-поляки збирали на Байрактар ??для України. За час акції вдалося зібрати необхідні 22,5 млн злотих, минулої неділі збір закрили. А у четвер, 28 липня, з'явилася відповідь компанії Baykar, де заявили, що передадуть цей Байрактор на озброєння України безкоштовно. Зібрані на безпілотник гроші витратить на гуманітарні цілі. Про це повідомив ініціатор збирання коштів, журналіст Славомир Сераковський у Facebook.


Галина Струс, politeka.net





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