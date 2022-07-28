Естонія зупинила видачу росіянам віз і дозволів на проживання для навчання

Також країна змінила правила працевлаштування для громадян РФ і Білорусі, інформує ZN.ua.

Уряд Естонії затвердив постанову, яка обмежує для громадян Росії можливість подачі документів для отримання тимчасового дозволу на проживання чи візи для навчання на території країни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Естонії.

Також, згідно з документом, росіяни та білоруси зможуть короткостроково працевлаштуватись в державі лише за умови наявності в них дійсної візи, виданої Естонією.

У поправці до санкцій уточнили, що громадяни РФ чи Білорусі не матимуть можливості зареєструвати короткострокове працевлаштування з легальним дозволом на перебування, отриманим у іншій країні ЄС. Більше того, ця зміна не дозволить їм подати документи на довгострокову візу з метою короткострокової роботи.

«Цією поправкою ми усунемо сценарії, коли запит на короткострокову шенгенську візу подається, наприклад, з метою туризму, з іншої країни-члена, щоб обійти чинні санкції», – пояснив голова МЗС Урмас Рейнсалу.


Максим Царук, ZN.ua





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