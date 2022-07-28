Єврокомісія повідомила, чому не може обмежити видачу віз росіянам: "Завжди існує група людей..."

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Європейська комісія стверджує, що не може ухвалити рішення про обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у відповіді Єврокомісії на запит фінської газети Helsingin Sanomat.

Згідно з роз’ясненням ЄК, розгляд заявок і видача короткострокових шенгенських віз належить до повноважень держав-членів, які повинні ухвалювати рішення щодо кожної заявки "на індивідуальній основі".

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При цьому мають враховуватися такі чинники, як те, чи становить заявник загрозу громадському порядку, національні безпеці чи міжнародним відносинам держави. Водночас візові правила ЄС не передбачають можливість повного припинення їх видачі.

"Завжди існує група людей, яким повинна надаватися віза, як-от у гуманітарних випадках, члени сімей, журналісти й дисиденти", – йдеться у відповіді Європейської комісії.

Водночас інституція наголошує, що вже ухвалила заходи для ускладнення отримання віз громадянами Росії, які працюють на державній службі або в економічному секторі. Зокрема було частково скасовано угоду про спрощене оформлення віз.

ЄС, Євросоюз, Україна, Європа


Алексей Ионов, politeka.net





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