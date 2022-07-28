До Києва прибув президент Литви

Науседа планує виступити у Верховній Раді та зустрітися із Зеленським, інформує ZN.ua.

У День української державності президент Литви Гітанас Науседа прибув із візитом до Києва. Про це він написав у твіттер.

Науседа планує виступити у Верховній Раді та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

«Щойно приїхав до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День державності, виступлю перед українським народом у Верховній Раді. Також зустрінуся з президентом України Володимиром Зеленським та вручу йому орден Вітовта Великого - найвищу державну нагороду Литви», - йдеться у дописі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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