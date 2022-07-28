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2022-07-28
Понад 40 тисяч окупантів загинули в Україні з 24 лютого: зведення Генштабу
Йде вже 155-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, у нашій країні загинуло вже 40 230 російських військових, за минулу добу ліквідовано 160 загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 40 230 (+160) осіб,
- танків ? 1 742 (+4) од.,
- бойових броньованих машин ? 3 979 (+8) од.,
- артилерійських систем – 894 (+11) од.,
- РСЗВ - 258 (+0) од.,
- засобів ППО - 117 (+0) од.,
- літаків - 222 (+0) од.,
- вертольотів – 190 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 (+3),
- крилатих ракет - 174 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2 854 (+7) од.,
- спеціальної техніки – 75 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Криворізькому напрямку.
Олена Руденко, Апостроф