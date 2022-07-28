Понад 40 тисяч окупантів загинули в Україні з 24 лютого: зведення Генштабу

Йде вже 155-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, у нашій країні загинуло вже 40 230 російських військових, за минулу добу ліквідовано 160 загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 40 230 (+160) осіб,

танків ? 1 742 (+4) од.,

бойових броньованих машин ? 3 979 (+8) од.,

артилерійських систем – 894 (+11) од.,

РСЗВ - 258 (+0) од.,

засобів ППО - 117 (+0) од.,

літаків - 222 (+0) од.,

вертольотів – 190 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 (+3),

крилатих ракет - 174 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2 854 (+7) од.,

спеціальної техніки – 75 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Криворізькому напрямку.