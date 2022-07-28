Захисники можуть звільнити Херсон до кінця літа — полковник запасу ЗСУ
Українські військові ліквідували головний логістичний об'єкт для окупантів в регіоні - Антонівський міст, інформує
Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що українські військові використовують тактику "змору", яку він вважає досить успішною. Про це він заявив під час ефіру
"Головну артерію ми перекрили – Антонівський міст уже перетворився на пішохідний. Вони зараз намагаються заходити залізничним мостом, причому колісною технікою, швидкість дуже маленька, і це їх не рятує", – зазначив він.
Поруч з цим, продовжив експерт, ЗСУ й далі здійснює планомірні удари по угрупуванню ворога на півдні.
"Не тільки склади з боєприпасами та з паливно-мастильними матеріалами знищуємо, ми вже пішли по командних пунктах, по системах ППО... Знищення систем ППО нам дасть можливість посилити вогневий вплив нашої армійської та штурмової авіації. Все іде за планом", – переконаний експерт.