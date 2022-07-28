Лікарні Маріуполя переповнені пораненими окупантами

Лікарні окупованого Маріуполя заповнені пораненими окупантами – повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Хороша новина. Десь на Сході наші Захисники добряче насипали росіянам. В Маріупольську лікарню №2, яка є військовим російським шпиталем, завезли таку кількість “майже добрива”, що для потреби поранених росіян необхідна велика кількість крові для переливання», - зазначив Андрющенко.

Радник міського голови закликав жителів міста залишатись вдома та не здавати кров для рашистів.

«Маріупольці. Віримо в вас. Залишайтесь вдома. Росіяни і так випили забагато нашої крові, аби ще добровільно з ними ділитись. Це не стосується маріупольців з захворюванням на ВІЧ, гепатит С та інших хронічних хвороб, якими залюбки можна поділитись з окупантами», - написав Андрющенко.