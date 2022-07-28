НАБУ повідомило нову підозру ексголові комітету ВР із питань ПЕК

Екснардепа підозрюють у відмиванні коштів

НАБУ повідомило нову підозру ексголові комітету ВР із питань ПЕК
Мартиненку повідомили нову підозру
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28 липня 2022 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру колишньому народному депутату України — ексголові комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки в одержанні неправомірної вигоди та відмиванні коштів – повідомляє прес-служба НАБУ.

Слідство встановило, що у липні 2014 року колишній народний депутат одержав від керівництва чеської компанії «SKODA JS a.s.» (входить до холдингу «Об’єднані машинобудівні заводи», який належить російському «Газпромбанку») неправомірну вигоду у 311,6 тис. євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні.

«Неправомірну вигоду перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, укладеною між «SKODA JS a.s.» та кіпрською компанією, афільованою з екснардепом. В подальшому одержану неправомірну вигоду через низку транзакцій із залученням компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, легалізували. У підсумку кошти опинилися на рахунку компанії, теж зареєстрованої на Кіпрі, кінцевим бенефіціаром якої виявився екснардеп», - зазначили в Бюро.

З рахунків цієї компанії сплачували за навчання, відпочинок, оренду житла за кордоном та інші особисті потреби екснародного депутата та його родичів.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ розпочали на основі інформації, наданої правоохоронними органами Чехії, які і виявили підозрілі транзакції чеської компанії «SKODA JS a.s.».

Завдяки міжнародній співпраці з компетентними органами Чехії та Кіпру, а також матеріалам, отриманими в Україні, НАБУ і САП зібрали достатньо доказів для повідомлення екснардепу про підозру.

Що до працівників чеської компанії «SKODA JS a.s.», то правову оцінку їх діям, у тому числі за вказаними фактами, надано правоохоронними органами Чехії, якими пред’явлено обвинувачення 6 працівникам цієї компанії (кримінальна справа перебуває на стадії судового розгляду).


Артем Руденко, ZN.ua





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