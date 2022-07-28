Кількість постраждалих від ракетного удару по Київщині зросла втричі

У Вишгородському районі знайшли залишки однієї з ракет, інформує ZN.ua.

Кількість постраждалих від ракетного удару по Київщині зросла втричі
© Андрій Нєбитов / facebook

Внаслідок вранішнього ракетного обстрілу окупантами Київської області постраждали 15 людей, повідомив очільник обласного управління Національної поліції Андрій Нєбитов.

«15 потерпілих внаслідок ракетного обстрілу на Київщині. На даний час маємо таку цифру. В той же час завдяки вчасному реагування на сигнал тривоги вдалося уникнути більш тяжких наслідків», - написав він у Telegram.

У лісосмузі у Вишгородському районі поліцейські знайшли залишки однієї з випущених ракет. На щастя, тут ніхто не постраждав.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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