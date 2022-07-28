Новостей.COM ⇒
2022-07-28
Кількість постраждалих від ракетного удару по Київщині зросла втричі
У Вишгородському районі знайшли залишки однієї з ракет, інформує
© Андрій Нєбитов / facebook
Внаслідок вранішнього ракетного обстрілу окупантами Київської області постраждали 15 людей, повідомив очільник обласного управління Національної поліції Андрій Нєбитов.
«15 потерпілих внаслідок ракетного обстрілу на Київщині. На даний час маємо таку цифру. В той же час завдяки вчасному реагування на сигнал тривоги вдалося уникнути більш тяжких наслідків», -
У лісосмузі у Вишгородському районі поліцейські знайшли залишки однієї з випущених ракет. На щастя, тут ніхто не постраждав.
Ольга Чекіс, ZN.ua