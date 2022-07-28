Forbes: Росія втратила на війні з Україною більше артилерії, ніж є на озброєнні у деяких країн Заходу

Збройні сили РФ намагаються поповнити свої розбиті і виснажені артилерійські батареї. «Інститут дослідження війни» (ISW) вказав на супутникові знімки, які свідчать, що в другій половині липня ворог дістав зі складів 60 старих самохідних гаубиць 2С7 «Піон» на гусеничній базі.

Це третина того, що зберігалося на складах 9-го арсеналу в Омську, - пише Forbes . Масштабне розконсервування старих гаубиць вписується в зусилля Кремля з поповнення втрат у техніці і живій силі за п’ять місяців війни проти України. Заледно від підрахунків, на полях битви загинуло від 15 тисяч до 30 тисяч російських солдатів. Також армія Росії втратила в кілька разів більше бійців, які були поранені. Підтверджені технічні втрати включають 4800 танків, бронемашин і артилерійських систем. Видання пише, що українські військові також знищили 320 ворожих буксированих і самохідних гаубиць, а також важкі міномети і РСЗО. І це серйозні втрати для Росії.

«Російська армія втратила в Україні більше артилерії, ніж у багатьох західних армій взагалі є в арсеналі», - пише Forbes.

Однак, серед цих втрат, які змогли підтвердити незалежні аналітики, лише дві системи 2С7 «Піон». Російська армія вторглася на українську територію, озброєна сотнею цих 47-тонних САУ. Forbes сумнівається, що Москва намагається розширити свої артилерійські формування. Адже їй важко завербувати достатню кількість бійців, щоб поповнити ті бригади, які вже сформовані. Натомість цілком можливо, що Росія хоче використати розконсервовані «Піони» як заміну 152-міліметровим гаубицям, які армія України знищила або захопила.