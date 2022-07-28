Forbes: Росія втратила на війні з Україною більше артилерії, ніж є на озброєнні у деяких країн Заходу
Аналітики помітили, що Москва розконсервовує старі самохідні гаубиці «Піон», намагаючись компенсувати втрати, інформує
Збройні сили РФ намагаються поповнити свої розбиті і виснажені артилерійські батареї. «Інститут дослідження війни» (ISW) вказав на супутникові знімки, які свідчать, що в другій половині липня ворог дістав зі складів 60 старих самохідних гаубиць 2С7 «Піон» на гусеничній базі.
Це третина того, що зберігалося на складах 9-го арсеналу в Омську, - пише
«Російська армія втратила в Україні більше артилерії, ніж у багатьох західних армій взагалі є в арсеналі», - пише Forbes.
Однак, серед цих втрат, які змогли підтвердити незалежні аналітики, лише дві системи 2С7 «Піон». Російська армія вторглася на українську територію, озброєна сотнею цих 47-тонних САУ. Forbes сумнівається, що Москва намагається розширити свої артилерійські формування. Адже їй важко завербувати достатню кількість бійців, щоб поповнити ті бригади, які вже сформовані. Натомість цілком можливо, що Росія хоче використати розконсервовані «Піони» як заміну 152-міліметровим гаубицям, які армія України знищила або захопила.